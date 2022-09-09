 

Дискообразный НЛО вызвал переполох в Мексике

09.09.2022, 5:31, Разное
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Качественные фотографии, пролетающего над гаражом НЛО, вызвали в Мексике настоящий переполох. После того, как они стали популярными в Сети, они были показаны по национальному телевидению.

Фотографии были сделаны Хуаном Мануэлем Санчесом, который рассказал, что пытался запечатлеть на смартфон снимки приближающегося шторма и случайно заметил объект. На четких фотографиях с высоким разрешением видна «летающая тарелка», парящая на фоне темных облаков. На фото хорошо видна дискообразная форма неопознанного объекта.

Несмотря на то, что фотографии вызвали ажиотаж, нашлись скептики, которые усомнились в их подлинности. Были также выдвинуты версии, что здесь не обошлось без монтажа. Другие посчитали, что это неизвестно науке природное явление.

Однако Хуан остался верен своей истории, рассказав 17 августа о наблюдении мексиканскому телеканалу RDTV.

Заявления очевидца поддержали его жена и один из его коллег, которые также сообщили, что видели таинственную тарелку, прежде чем она улетела в небо, вероятно, в космос.

Хуан сказал, что он был в шоке, когда заметил странный объект. Он добавил, что сожалеет о том, что не заснял объект на видео, так как его камера была установлена в режим фотосъемки.

Он сказал RDTV: «Это было прямо над этим домом над кабелями. Грустно, что я не смог получить видео».

Подлинность фотографий Хуана остается неясной, но он, похоже, убежден, что видел нечто в небе.

Он добавил: «Мы работали здесь, на улице, в мастерской, когда увидели очень темные облака. Когда мы начали наблюдать за объектом, он находился в одном месте и не двигался, а затем, когда я сделал второе и третье фото, он начал двигаться вверх. Я видел его дискообразную форму. Когда я переключил свой телефон в режим видео, объект уже улетел».


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