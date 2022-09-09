 

С 24 февраля в Украине были убиты и ранены тысячи мирных жителей

09.09.2022, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что после военного вторжения России в Украину весь мир стал свидетелем страданий и огромных разрушений – тысячи мирных жителей были убиты и ранены, в основном в результате применения тяжелых обычных вооружений. Она напомнила о призыве ООН избегать применения оружия взрывного действия в населенных пунктах.

Совет Безопасности ООН по просьбе России (ранее признанной агрессором) обсудил ситуацию в Украине, в частности вопрос о поставках вооружений. Перед членами Совета выступила заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу. Ее попросили провести брифинг относительно «поставок летального оружия Украине».

Война в Украине– Общеизвестно, что после российского вторжения в Украину, начавшегося 24 в феврале 2022 года, Украина получила от ряда государств для своих сил обороны системы вооружений и боеприпасы. Информация относительно таких поставок широко освещалась соответствующими правительствами. Эти поставки включали, в частности, тяжелые обычные вооружения, в том числе боевые танки, боевые бронемашины, крупнокалиберные артиллерийские системы, а также стрелковое и легкое оружие, – сообщила заместитель Генерального секретаря ООН.

По ее словам, имеются также «проверенные сообщения» о передаче крупных систем обычных вооружений местным вооруженным формированиям в Украине, в том числе артиллерийских и ракетных систем.

Говоря в общем плане, заместитель Генерального секретаря подчеркнула, что поставки оружия в больших масштабах в зоны конфликтов вызывают серьезную озабоченность», в том числе связанную с их потенциальным бесконтрольным распространением.

Исуми Накамицу призвала отнестись к этим опасениям с должным вниманием, напомнив, что у международного сообщества есть инструменты, такие как Регистр обычных вооружений ООН, которые призваны повысить прозрачности в вопросах передачи оружия.

Представитель ООН подчеркнула, что помимо вопроса поставок оружия, необходимо сосредоточить внимание на том, как это оружие используется, особенно учитывая его разрушительное воздействие на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине были убиты или ранены 13 917 мирных жителей. И это только подтвержденные данные, реальные цифры гораздо выше. Большинство из них пострадали в результате применения оружия взрывного действия, в том числе c использованием тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и самолетов.

Высокий представитель отметила, что Генеральный секретарь ООН последовательно призывает страны избегать применения оружия взрывного действия в населенных пунктах. Она напомнила, что нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены.

Исуми Накамицу подчеркнула, что прошло шесть месяцев с момента военного вторжения России в Украину и на протяжении всего этого периода международное сообщество было свидетелем огромных страданий и разрушений.

– Настало время положить конец этим страданиям. Давайте продолжим работать во имя мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН, – призвала замгенсека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.20 / Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального

31.12.21 / Число мигрантов и беженцев в мире выросло до рекордного уровня – ООН

10.02.22 / МИД Украины выразил протест по поводу «блокирования» Россией акватории Черного моря

26.08.20 / Оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за недостатка воды нет – Данилов

23.12.21 / Журналист Лямец о требовании МВФ вернуть активы банков-банкротов: Юркевич – один из ярких фигурантов “банкопада”

05.01.21 / Эксперты пояснили включение Развожаева в список губернаторов «новой волны»

06.02.21 / Самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги

26.11.20 / Названы побочные эффекты американской вакцины от COVID-19

18.03.21 / Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС

08.09.20 / Видео: Сербия поставила точку в скандале с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика