 

Небензя рассказал о трупах солдат ВСУ под Харьковом, Николаевом и Запорожьем

09.09.2022, 3:55, Новости дня
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В результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, ни о каком прорыве обороны речи не идет, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», – приводит ТАСС слова российского дипломата, который отметил на заседании СБ ООН, что «это прекрасно понимают военные эксперты».

«Западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу (Контактной группы по обороне Украины) в Рамштайне. Ровно этого господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его западные хозяева и добивались», – резюмировал Небензя.

Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что вооруженные силы Украины не смогли взять под контроль населенные пункты Балаклея и Шевченково.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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