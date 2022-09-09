Небензя оценил влияние поставок оружия Украине на ситуацию на поле боя

Западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского, сообщил постпред РФ Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Как отметил постпред РФ при ООН на заседании СБ международной организации, есть все шансы, что Киеву будут поставлять новые партии оружия. «Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

«Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное», – указал он.

Небензя добавил, что российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.

Как указал постпред РФ при ООН, Украина – это не только площадка для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигон для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт. «Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику», – добавил Небензя.

Ранее Россия в СБ ООН обвинила НАТО в управлении действиями ВСУ на поле боя, предупредив о росте рисков прямого столкновения с Североатлантическим альянсом.

В среду президент Владимир Путин назвал «странной дипломатической установкой» высказывания Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы». Российский лидер также отметил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».

Напомним также, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну в Украине «на поле боя». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса в Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <…> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ в Украине и возможности прямого военного противостояния РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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