 

Жителя Орехово-Зуево поймали за выращиванием конопли в теплице

09.09.2022, 4:51, Разное
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Полицейские в ходе оперативно-профилактической операции “Мак” обнаружили теплицу, в которой местный житель Орехово-Зуево выращивал наркотические вещества. На участке, который принадлежит подозреваемому, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, найдены 11 кустов конопли.

“По результатам исследования подтвердилось, что изъятое является марихуаной и содержит в своем составе наркотически активный тетрагидроканнабинол”, – цитируют “Вести Подмосковья” правоохранителей.

Также, помимо кустов в теплице, в бане жителя Орехово-Зуево обнаружили сверток с содержимым растительного происхождения, который отправили на экспертизу. По данным РИА ФАН, на мужчину завели уголовное дело.


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