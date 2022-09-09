Новая жизнь: бросивший Миддлтон ради любовницы принц Уильям избавился от детей
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. После
шикарной свадьбы герцогиня Кембриджская стала полноценным членом монаршей
семьи. Многие подданные Британии сулили паре долгую и счастливую совместную
жизнь, однако у внука королевы Елизаветы II оказались свои скелеты в шкафу.
За 11 лет семейной жизни наследник принца Чарльза и покойной
принцессы Дианы обзавелся тремя детьми. Супруга родила ему прекрасную дочь
Шарлотту, а также сыновей Джорджа и Луи. Разумеется, монаршая чета много
времени посвящала своим детям – они постоянно появлялись на публике с именитыми
отцом и матерью.
Сегодня может показаться, что принц Уильям и Кейт Миддлтон
живут в семейном идиллии. Однако мало кто знает, что их свадьбы могла вообще не
состояться. Дело в том, что второй наследник британского трона, когда только
встречался с будущей женой, бросил ее, потому что не мог определиться со своим
будущим.
Обозреватели жизни королевской семьи уверены, что монарх
сохранил чувство к первой возлюбленной Джекки Крейг, с которой познакомился еще
в 16 лет. И даже бабушка Елизавета не стала давить на любимого внука, оставив
ему свободу выбора.
В итоге случилось то, что случилось. Но на днях принц Уильям
и Кейт Миддлтон наконец-то обрели долгожданную свободу, избавившись от детей.
По данным Общественной службы новостей, пара отвела своих наследников в школу – с наступлением учебного года у них началась новая жизнь
К слову, система школьного образования в России ничем не
уступает британской модели. Так, в Дмитрове ученики еще со школьной скамьи
начинают изучать рабочие профессии, ведь на беззаботную жизнь по-королевски еще
нужно заработать. Об образовательном проекте сообщает “Радио 1”.
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