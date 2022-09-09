Новая жизнь: бросивший Миддлтон ради любовницы принц Уильям избавился от детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. После

шикарной свадьбы герцогиня Кембриджская стала полноценным членом монаршей

семьи. Многие подданные Британии сулили паре долгую и счастливую совместную

жизнь, однако у внука королевы Елизаветы II оказались свои скелеты в шкафу.

За 11 лет семейной жизни наследник принца Чарльза и покойной

принцессы Дианы обзавелся тремя детьми. Супруга родила ему прекрасную дочь

Шарлотту, а также сыновей Джорджа и Луи. Разумеется, монаршая чета много

времени посвящала своим детям – они постоянно появлялись на публике с именитыми

отцом и матерью.

Сегодня может показаться, что принц Уильям и Кейт Миддлтон

живут в семейном идиллии. Однако мало кто знает, что их свадьбы могла вообще не

состояться. Дело в том, что второй наследник британского трона, когда только

встречался с будущей женой, бросил ее, потому что не мог определиться со своим

будущим.

Обозреватели жизни королевской семьи уверены, что монарх

сохранил чувство к первой возлюбленной Джекки Крейг, с которой познакомился еще

в 16 лет. И даже бабушка Елизавета не стала давить на любимого внука, оставив

ему свободу выбора.

В итоге случилось то, что случилось. Но на днях принц Уильям

и Кейт Миддлтон наконец-то обрели долгожданную свободу, избавившись от детей.

По данным Общественной службы новостей, пара отвела своих наследников в школу – с наступлением учебного года у них началась новая жизнь

К слову, система школьного образования в России ничем не

уступает британской модели. Так, в Дмитрове ученики еще со школьной скамьи

начинают изучать рабочие профессии, ведь на беззаботную жизнь по-королевски еще

нужно заработать. Об образовательном проекте сообщает “Радио 1”.