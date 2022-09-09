Мнение: Балаклея. 08.09.2022. Вечер

Балаклея. 08.09.2022. Вечер

1. Противник занял как минимум часть Балаклеи, включая местный горсовет. В городе и на его окраинах продолжаются бои, что подтверждается и видео со стороны ВСУ. Вероятно, основные силы ВС РФ находятся в восточной части Балаклеи, так как видео от ВСУ идут из западных районов города, куда заходили со стороны Вербовки и Байрака.

2. Противник утвердился в Волоховом Яре, а также продолжает бои в районе Шевченково (подтверждающих видео из поселка нет) + выбрасывает ДРГ в направлении Купянска и трассы на Изюм.

3. Также идет прощупывание возможностей продвижения в направлении Кунье и далее на Оскол, чтобы ударить по коммуникациям Изюмской группировки.

4. Обе стороны спешно перебрасывают дополнительные силы на данное направление – наши для стабилизации фронта, ВСУ для развития успеха. Отмечается использование большого числа иностранных наемников.

5. В целом, оперативный кризис продолжает развиваться и стабилизировать ситуацию командование ВС РФ на данном направлении пока не может. Происходящее остро напоминает историю с потерей Пальмиры в 2016-м году. О возможных причинах происходящего (сейчас еще слишком много тумана войны) по итогам операции безотносительно ее положительных или отрицательных итогов.

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