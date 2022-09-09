 

«Газ вместо танков» — Москва шантажирует Европу

09.09.2022, 3:48, Разное
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«Газпром» уже нельзя назвать надёжным поставщиком газа в Европу, считает польский эксперт Войцех Якубик. В интервью TVN24 аналитик заявляет, что, ограничивая подачу газа в Европу, российский концерн прибегает к шантажу. Одновременно он указывает, что газовые резервы Польши рассчитаны на полтора-два месяца.


AP

Польский эксперт Войцех Якубик полагает, что РФ разжигает энергетический кризис с целью вынудить Европу отказаться от поддержки Украины. «Газпром» более не надёжный поставщик. Он систематически, начиная с летних каникул, с 2021 года ограничивает подачу газа в Европу», — заявил он в интервью TVN24. 

«Он использует последнее окно возможностей, чтобы шантажировать нас газом. В соответсвии с внешней политикой Российской Федерации имеет место использование газа вместо танков», — подчеркнул он. В беседе он рассказал, что у Польши есть резервы газа на полтора-два месяца, в зависимости от того, насколько суровой будет зима.


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