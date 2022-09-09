Она была монархом, не имеющим равных

В замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II, пишет Sky News. Как отмечается в некрологе канала, Елизавета II, царствование стало самым долгим в истории страны, за 70 лет правления стала для британской нации важнейшим символом — но её смерть будут оплакивать по всему миру.



AP

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг на 97-м году жизни, передаёт Sky News со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца.

«Королева мирно скончалась сегодня днём в замке Балморал. Король и королева-супруга останутся сегодня вечером в Балморале, а завтра вернутся в Лондон», — цитирует сообщение сайт канала.

Как напоминает обозреватель Sky News, Елизавета II была самым пожилым главой государства в мире. Кроме того, её царствование было самым долгим в истории страны — она взошла на трон ещё в 1952 году в возрасте 25 лет после кончины её отца Георга VI.

После смерти королевы на британский престол взошёл её сын Чарльз, который взял имя Карла III.

По данным Sky News, о том, что будет происходить в ближайшие дни, пока объявлено не было, но ожидается, что королеву похоронят со всему государственными почестями, как и полагается монарху. Похороны должны будут состояться по истечении объявленного в Великобритании десятидневного траура. Гроб с телом Елизаветы скорее всего будет установлен в публичном месте, дабы дать возможность публике проститься с ней, говорится в материале канала.

Помимо британской короны Елизавета II также носила ряд титулов, которые теперь автоматически перейдут к её сыну: она была главой Содружества наций, главнокомандующим вооружёнными силами Великобритании и верховным руководителем Англиканской церкви.

Неизменным спутником Елизаветы II был её муж принц Филипп, за которого королева вышла в 1947 году; вплоть до своей смерти в минувшем году он всегда был рядом с ней. В 2017-м они отпраздновали 70-ю годовщину свадьбы, став единственными в мире монаршими особами, дожившими до платинового юбилея.

При Елизавете II Великобританией управляли 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, говорится в материале Sky.

«На посту главы государства и лидера нации королева Елизавета II получила признание как симвл стабильности — она неустанно трудилась во имя того, чтобы иснтитут монархии сохранял свою актуальность в период колоссальных социальных, технологических и экономических преобразований, — подчёркивает журналист канала. — Она была монархом, не имеющим равных, и её кончину будут оплакивать по всему миру».