 

Киркоров взорвался из-за стелющейся ковром перед Россией Пугачевой

09.09.2022, 3:30, Разное
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Примадонна почти полгода отсутствовала в России. Она уехала за границу в феврале вместе со всей своей семьей якобы на лечение. Но фанаты сразу заподозрили, что речь идет о возможной эмиграции.

Тем не менее, Алла Пугачева вернулась на родину, как и обещала. У ее детей Лизы и Гарри начался учебный год, поэтому артистка не могла не вернуться. При этом ее муж Максим Галкин, судя по всему, остался за границей.

Пугачева буквально ворвалась в родную страну, открыв ногой дверь автомобиля. Она гуляла по Москве, демонстрируя спокойствие и отличное расположение духа. В это время россияне брызгали ядом в комментариях к ее видео и фото. Бывшего мужа Аллы Борисовны возмутила такая язвительность поклонников. Он буквально взорвался от бешенства, когда прочитал все написанное фанатами о Пугачевой.

“Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!” – выпалил Киркоров на презентации клипа JONY.

Напомним, Алла Пугачева прилетела на родину, чтобы “навести порядок в головах”. Об этом она лично сообщила по приезде, сообщает телеканал “360”.


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