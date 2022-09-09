 

Недавно родившую певицу Монеточку объявили в розыск

09.09.2022, 3:30, Разное
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Около месяца назад певица впервые стала мамой. Свою дочь артистка родила в Литве, куда она перебралась вместе с мужем после февральских событий. Правда, на родине звезду ждут… в первую очередь судебные приставы.

Как сообщает URA.RU, Монеточка объявлена в розыск, так как задолжала крупную сумму – больше полумиллиона рублей. Артистка должна выплатить эти деньги в пользу Стаса Костюшкина, который выиграл суд, доказав, что Монеточка сплагиатила мелодию его песни “Женщина, я на танцую”.


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