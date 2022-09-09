 

С начала войны ы Украине ЕС и США значительно увеличили импорт российских цветных металлов

09.09.2022, 2:27, Разное
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С марта по июнь 2022 года ЕС и США закупили у РФ на 70% больше алюминия и никеля, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные базы United Nations Comtrade. Несмотря на украинский кризис, общий объём поставок этих двух металлов достиг $1,98 млрд. Как отмечает издание, опасения западных стран в связи с тем, что санкции и логистические проблемы сделают поставки из РФ невозможными, оказались «необоснованными».


AP

Европейский союз и США значительно увеличили импорт российских цветных металлов, требующихся для промышленного производства, несмотря на украинский кризис. По данным базы United Nations Comtrade, с марта по июнь ЕС и США импортировали на 70% больше алюминия и никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Handelsblatt.

Данные базы свидетельствуют о том, что общий объём поставок этих двух металлов за указанный период достиг $1,98 млрд.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля цены на алюминий и никель выросли до рекордных отметок. Это произошло на фоне опасений, что санкции и разрывы логистических цепочек сделают поставки невозможными. Однако эти опасения оказались «необоснованными», поскольку в период с марта по июнь объём российского экспорта оказался «относительно высоким».

На фоне украинского кризиса Запад неоднократно вводил санкции в отношении широкого круга российских товаров, людей и учреждений. При этом санкции почти не затронули российский экспорт цветных металлов. Как считает издание, с помощью штрафных мер в отношении РФ ЕС и США пытаются лишить Москву источников доходов для финансирования спецоперации.

Россия — одна из самых богатых природными ресурсами стран. Наряду с нефтью, природным газом и углём страна располагает крупными запасами железных руд и руд цветных металлов: никеля, меди, алюминия и золота, пишет Handelsblatt. 


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