Столичные девелоперы заработали 137 млрд

По итогам августа столичные застройщики нарастили выручку на 17% в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. При этом 40% от этих средств заработали всего две компании – группы “ПИК” и “Самолет”.

По итогам августа в Москве самым популярным проектом стал ЖК

“Люблинский парк”, в котором было куплено 220 квартир. Средний чек покупки составил 9,1 млн рублей.

На втором месте оказался квартал “Level Южнопортовая” (188 сделок, средний чек – 15,8 млн рублей). Замыкает тройку лидеров ЖК “Молжаниново” (170 сделок, средний чек – 9,8 млн рублей).

В Новой Москве больше всего сделок – 201 – было совершено в квартале “Скандинавия Юг”. Средний чек покупки составил 12 млн рублей.

В Подмосковье наибольшей популярностью пользовался проект “Пригород Лесное”, где покупатели приобрели 276 квартир. Средняя сумма сделки – 6,7 млн рублей.

Спрос ощутимо сместился в сторону проектов на начальной стадии строительства. Доля сделок с такими новостройками за месяц выросла на 20%, до 68%.