ТСЖ хотят проверять качество новых ЖК

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) просят предоставить им законодательное право участвовать в процессе приемки сдаваемого в эксплуатацию жилого комплекса. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме указано, что сейчас построенные жилые комплексы принимают управляющие компании, которые связаны с застройщиком или не заинтересованы в результатах. Поэтому зачастую дома сдаются со множеством недочетов.

После получения разрешения на ввод, по действующему закону, у девелопера есть 5 дней, чтобы заключить договор с управляющей компанией. В дальнейшем при участии органа местного самоуправления проводится конкурс на определение постоянной УК. Однако у владельцев квартир нет возможности создать ТСЖ, пока не получены свидетельства о собственности. Поэтому именно УК, выбранная застройщиком, отвечает за приемку дома.

Застройщики данную инициативу не приветствуют. Они отмечают, что проверки ТСЖ будет сложно прописать в законе. Кроме того, такие проверяющие будут специально искать недочеты, в результате чего сроки сдачи дома значительно затянутся.