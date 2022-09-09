 

Мнение: Папаши

09.09.2022, 1:42, Разное
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Иду сегодня по аллее у нас в парке. Там грязно после прошедших ливней, лужи… Издалека вижу – что-то поблескивает, и слышу отдаленное жужжание. Чуть приблизившись, догадался, что это игрушечная машинка “с полным фаршем” – едет и фарами светит. Значит, впереди детишки должны быть, только их еще за деревьями не видать.

Иду дальше – и впрямь: машинок, оказывается, не одна, а две, обе с дистанционным управлением; деловито жужжат, светят фарами, совершают сложные маневры, объезжая лужи. А по обочине мне навстречу идет, видимо, совместный семейный “выход на прогулку”: два пацана, одному лет 7, другому лет 9, и за ними – двое взрослых, видимо, папаши. Модная нынче игрушка – машинки с дистанционным управлением! Я такие часто у нас в парке вижу.
При этом оба мальчугана довольно бодро шагают впереди с пустыми руками, лишь изредка как-то сиротливо поглядывая на жужжащие машинки. А вот двое мужиков сзади них шествуют с сосредоточенными лицами: в руках у каждого игрушечный пульт управления, и они вовсю “рулят” каждый собственным четырехколесным другом.

Я посторонился, и вся процессия продефилировала дальше – развлекаться с детьми на природе.

Источник: Размышления вольного социолога


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