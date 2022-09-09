 

Женщины, которые не хотят стареть – Личное мнение

09.09.2022, 1:24, Разное
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Раз уж упомянула старушку Мадонну и её роман с юнцом, который годится ей во внуки (разница в возрасте между влюблёнными — 41 год), то покажу вам как выглядит пожилая певица с фотошопом и без.


Фото: Соцсети

Смотрю я на этот контраст и совершенно искренне понимаю желание женщины не стареть. Оно свойственно не только каждой женщине, но и, думаю, каждому человеку.

Но — ёлы-палы! — зачем же в своём желании не стареть превращать себя в абсолютное посмешище?

Это ведь даже не хайп. Это что-то другое: то, что сложно облечь в словесную форму, то, что я называю это отсутствием духовности.

Когда внутри у человека нет ничего, кроме желудка, когда он сам воспринимает себя исключительно отражением в зеркале, естественный износ внешней оболочки смерти подобен.

Считаете себя духовным человеком? Что для вас духовность?

Источник: Лена Миро


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