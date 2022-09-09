 

Мнение: Вечернее

09.09.2022, 0:48, Разное
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Вся лента, понятно, в сообщениях из Англии. Пишут, что Чарльз взял имя Карл Третий. В реальности (если я не путаю) по английски Карл – Charles. Это, в общем-то, настоящее имя Чарльза: Charles Philip Arthur George, так что ничего и не изменилось, кроме числительного после имени.

Однако для нас более важные события происходят в другом месте. Судя по сообщениям, ВСУ вплотную подошли к небольшому, но крайне важному городу Купянску. Важность его в том, что через него проходит линия снабжения группировки в Изюме. Других нет. По сути, потеря Купянска будет означать полный провал ВС РФ в Харьковской области и будет иметь последствия для всего участка фронта. Негативные, понятно.

И это в условиях, когда на юге дела идут тоже не ахти.

Повторяется история с Харьковским разгромом 42 года, когда советские войска перенапряглись с наступлением, не сумели прорвать немецкую оборону, истощили свои силы и растянули коммуникации. Чем германское командование и воспользовалось.

По всей видимости, российские генералы в академиях изучение этого момента тоже провели на каких-то соревнованиях, как президент спортивно соревновался за честь университета вместо лекций, вследствие чего пробелы в знаниях так и не удалось восполнить.

Какое-то поколение недоучек и троечников.

Источник: Эль Мюрид


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