Новый айфон появится в продаже и в России

Телефон вышел в двух вариациях – базовый iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Во время презентации, пишет “Царьград”, создатели заявили, что пыле– и влагозащита будут улучшены. Помимо этого, у конфигурации Plus вырастет объем батареи.

Отмечается, что экраны смартфонов будут размерами в 6,1 и 6,7 дюйма, а телефоны поступят в продажу в пяти цветах. Несмотря на то что Apple прекратили поставки в Россию, в продаже новые модели все равно появятся. Как отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, телефоны разрешены к ввозу в страну по параллельному импорту. Об этом сообщает RT.

Напомним, ранее появилась информация, что цены на последние модели айфонов упали на 30%. Как сообщает URA.RU, причиной этому стало укрепление курса рубля, а также выстраивание новых логистических цепочек.