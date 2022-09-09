 

Новый айфон появится в продаже и в России

09.09.2022, 0:45, Разное
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Телефон вышел в двух вариациях – базовый iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Во время презентации, пишет “Царьград”, создатели заявили, что пыле– и влагозащита будут улучшены. Помимо этого, у конфигурации Plus вырастет объем батареи.

Отмечается, что экраны смартфонов будут размерами в 6,1 и 6,7 дюйма, а телефоны поступят в продажу в пяти цветах. Несмотря на то что Apple прекратили поставки в Россию, в продаже новые модели все равно появятся. Как отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, телефоны разрешены к ввозу в страну по параллельному импорту. Об этом сообщает RT.

Напомним, ранее появилась информация, что цены на последние модели айфонов упали на 30%. Как сообщает URA.RU, причиной этому стало укрепление курса рубля, а также выстраивание новых логистических цепочек.


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