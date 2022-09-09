День памяти Пимена Великого: что нельзя делать 9 сентября 2022

ИСТОРИЯ

Святой Пимен почитается христианами в лике преподобных. Он

родился около 340 года и жил в Египте. В молодости Пимен вместе с двумя

братьями отправился в монастырь. Они приняли обет и начали вести аскетический

образ жизни, практически не выходя из своих келий.

Однажды к сыновьям пришла их мать, но даже тогда они

отказались выходить из монастырей, а Пимен обещал матери, что она увидит своих

сыновей в следующей жизни, если достойно пронесет свое горе разлуки.

Монах всегда призывал окружающих соблюдать три правила:

бояться Бога, постоянно молиться и совершать добрые дела. Считается. что Пимен

Великий прожил до 110 лет, уйдя из жизни около 450 года.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В День памяти Преподобного Пимена Великого нельзя подбирать

что-либо на перекрестке – там вещи могут вобрать в себя негативную энергию. И

от покупок лучше тоже отказаться – новые вещи счастья не принесут. Кроме того,

9 сентября тесно связано с рябиной, поэтому в этот день наши предки не рубили

дерево рябины, потому что боялись навлечь на себя беду. Они также отказывались

свататься – невеста могла отказать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Славяне 9 сентября собирали рябину. Считалось доброй

традицией поделиться угощением с птицами. Вообще рябина у наших предков была

символом плодородия, поэтому из веток плели украшения, а деревья высаживали

около дома. Существовала даже примета: если ягод на рябине не осталось – жди

теплой зимы. Кроме того, на Пимена Великого христиане ждали грома, который

символизировал начала бабьего лета.