 

День памяти Пимена Великого: что нельзя делать 9 сентября 2022

09.09.2022, 0:45, Разное
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ИСТОРИЯ

Святой Пимен почитается христианами в лике преподобных. Он
родился около 340 года и жил в Египте. В молодости Пимен вместе с двумя
братьями отправился в монастырь. Они приняли обет и начали вести аскетический
образ жизни, практически не выходя из своих келий.

Однажды к сыновьям пришла их мать, но даже тогда они
отказались выходить из монастырей, а Пимен обещал матери, что она увидит своих
сыновей в следующей жизни, если достойно пронесет свое горе разлуки.

Монах всегда призывал окружающих соблюдать три правила:
бояться Бога, постоянно молиться и совершать добрые дела. Считается. что Пимен
Великий прожил до 110 лет, уйдя из жизни около 450 года.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В День памяти Преподобного Пимена Великого нельзя подбирать
что-либо на перекрестке – там вещи могут вобрать в себя негативную энергию. И
от покупок лучше тоже отказаться – новые вещи счастья не принесут. Кроме того,
9 сентября тесно связано с рябиной, поэтому в этот день наши предки не рубили
дерево рябины, потому что боялись навлечь на себя беду. Они также отказывались
свататься – невеста могла отказать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Славяне 9 сентября собирали рябину. Считалось доброй
традицией поделиться угощением с птицами. Вообще рябина у наших предков была
символом плодородия, поэтому из веток плели украшения, а деревья высаживали
около дома. Существовала даже примета: если ягод на рябине не осталось – жди
теплой зимы. Кроме того, на Пимена Великого христиане ждали грома, который
символизировал начала бабьего лета.


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