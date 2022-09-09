Мнение: Королева приказала долго жить

По теленовостям, я смотрю, сплошная скорбь по королеве, “безвременно ушедшей от нас”. Да-да. Сначала Горбачев в 92 года, следом королева Англии в 96.

Поражает, конечно. Какая им, дуракам, королева?! Не в сказке ведь живут. Всё как дети, ей-богу… Им о другом надо думать – Купянск под угрозой. Вот это действительно серьезно. Чует мое сердце – забегают тараканы. Ой, забегают… Вопрос – доживет ли РФ до конца этого года.