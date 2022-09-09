 

Мнение: Королева приказала долго жить

09.09.2022, 0:20, Разное
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По теленовостям, я смотрю, сплошная скорбь по королеве, “безвременно ушедшей от нас”. Да-да. Сначала Горбачев в 92 года, следом королева Англии в 96.

Поражает, конечно. Какая им, дуракам, королева?! Не в сказке ведь живут. Всё как дети, ей-богу… Им о другом надо думать – Купянск под угрозой. Вот это действительно серьезно. Чует мое сердце – забегают тараканы. Ой, забегают… Вопрос – доживет ли РФ до конца этого года.

Источник: Размышления вольного социолога


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