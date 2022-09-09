 

Мнение: Зачем Москве памятник Дзержинскому?

09.09.2022, 0:10, Разное
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«Вновь заговорили о возвращении памятника Дзержинскому — того самого, что снесли с Лубянской площади 22 августа 1991 года. Правда, сейчас его решено установить не напротив здания ФСБ, а «всего лишь» напротив стадиона «Динамо». Утверждают, что уже подписан соответствующий указ.

Сейчас Дзержинский по-прежнему в «Музеоне», в парке, куда в свое время свезли со всей Москвы ставшие ненужными (смешными, обидными) памятники — два десятка Лениных, Сталина, Брежнева, деятелей масштаба поменьше. Содержатся они хорошо, и это, я считаю, правильно. Кто хочет возложить цветы — пожалуйста. Остальные могут прийти, чтобы ужаснуться прожитому…».
Подробности


«Музеон», начало 90-х, Сталин (с отбитым носом) еще лежит. Позднее его поставят. Фото: Павел Гутионтов

Недоумеваю, зачем Москве памятник первому председателю ВЧК?

Лично я вообще-то против сноса памятников. Любых. И, конечно, не надо было сносить памятник Дзержинскому в августе 1991 года.


22 августа 1991 года. Снос памятника Дзержинскому.

Но раз уж в аугсте 1991 года в революционном порыве снесли памятник Дзержинскому, зачем его снова устанавливать? Больше проблем в Москве нет? Или разговоры о восстановлении памятника Дзержинскому – это очередной вброс, чтобы отвлечь народонаселение от других куда более серьезных проблем?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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