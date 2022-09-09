 

Мнение: Балаклея. 08.09.2022. Итоги дня

09.09.2022, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Балаклея. 08.09.2022. Итоги дня

1. Балаклея частично контролируется противником. Силы ВС РФ вечером ещё вели бои в восточной части города. Ситуация к востоку от самой Балаклеи не ясна. Противник пытался полностью ее отрезать от основных сил. Байрак полностью под ВСУ, как и Вербовка.

2. Противник контролирует Волохов Яр и дорогу Волохов Яр—Балаклея, включая Якименково. Поселки к западу от Шевченково либо заняты противником, либо будут заняты им в ближайшие дни. Очевидно, что осуществлялся отвод войск из района Чкаловского с целью избежания окружения.

3. Опираясь на Волохов Яр, противник, с одной стороны, поддерживает движение на Шевченково, с другой — пытается продвигаться на юго-восток к изюмской трассе. Там его пока сдерживают.

ВСУ пока не представили доказательств контроля Шевченково, кроме фото на въезде в поселок у стелы. Тем не менее, появление ДРГ противника в нескольких км от Купянска и угроза наступления на город говорят о том, что противник либо взял Шевченково, либо обошел и пытается прорваться к Купянску, который готовится к обороне.

4. В текущих реалиях основные задачи ВС РФ на данный момент — удержать Купянск и обеспечить безопасность трассы Купянск—Изюм, учитывая в т.ч. и возможность вспомогательного наступления ВСУ на Изюмском направлении с целью сковывания сил ВС РФ. Также возможны вспомогательные действия ВСУ в направлении Красного Лимана через серую зону на северном берегу Северского Донца.

5. Сегодня ночью и завтра в течение дня можно ожидать попыток противника выйти на окраины Купянска, а также попыток перерезать дорогу Купянск-Изюм.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.20 / Российский космонавт заснял на видео вереницу НЛО, летящих ровно в ряд

05.05.22 / Мнение: Второй цикл

26.06.22 / Мнение: Размещение

27.06.21 / Лайфхак с глицерином: хитрость, чтобы пыль не садилась месяцами

10.01.22 / Мария Шукшина назвала причину беспорядков в Казахстане

19.05.22 / Госдума работает над возвращением уголовной ответственности за гомосексуализм

02.09.22 / Личное: “Скучает по семье”

20.09.21 / Скандалы: «Конфликтных ситуаций не допускает, не обидчив, спокоен»

29.04.21 / Мнение: Как Россия использует «Великую Отечественную»

29.07.22 / France 24 – «внезапное наводнение» в Кентукки оставило без света 25 тысяч домов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика