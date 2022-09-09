Мнение: Балаклея. 08.09.2022. Итоги дня

Балаклея. 08.09.2022. Итоги дня

1. Балаклея частично контролируется противником. Силы ВС РФ вечером ещё вели бои в восточной части города. Ситуация к востоку от самой Балаклеи не ясна. Противник пытался полностью ее отрезать от основных сил. Байрак полностью под ВСУ, как и Вербовка.

2. Противник контролирует Волохов Яр и дорогу Волохов Яр—Балаклея, включая Якименково. Поселки к западу от Шевченково либо заняты противником, либо будут заняты им в ближайшие дни. Очевидно, что осуществлялся отвод войск из района Чкаловского с целью избежания окружения.

3. Опираясь на Волохов Яр, противник, с одной стороны, поддерживает движение на Шевченково, с другой — пытается продвигаться на юго-восток к изюмской трассе. Там его пока сдерживают.

ВСУ пока не представили доказательств контроля Шевченково, кроме фото на въезде в поселок у стелы. Тем не менее, появление ДРГ противника в нескольких км от Купянска и угроза наступления на город говорят о том, что противник либо взял Шевченково, либо обошел и пытается прорваться к Купянску, который готовится к обороне.

4. В текущих реалиях основные задачи ВС РФ на данный момент — удержать Купянск и обеспечить безопасность трассы Купянск—Изюм, учитывая в т.ч. и возможность вспомогательного наступления ВСУ на Изюмском направлении с целью сковывания сил ВС РФ. Также возможны вспомогательные действия ВСУ в направлении Красного Лимана через серую зону на северном берегу Северского Донца.

5. Сегодня ночью и завтра в течение дня можно ожидать попыток противника выйти на окраины Купянска, а также попыток перерезать дорогу Купянск-Изюм.

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