 

В восстановленном мемориале «Саур-Могила» зажгли Вечный огонь

08.09.2022, 23:50, Новости дня
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В восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» на востоке Донецкой Народной Республики зажжен привезенный из Москвы Вечный огонь, следует из трансляции Первого канала.

После зажжения огня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник возложили цветы у подножия Солдата Победы. Затем была объявлена минута молчания, передает ТАСС.

Масштабная реконструкция мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР, которую провели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, заняла рекордные 90 дней, сообщили в ведомстве. «На объекте были задействованы 270 военных строителей. Также в восстановлении мемориала участвовали добровольцы из студенческих отрядов из 18 регионов страны», – сказали в Минобороны.

При восстановлении мемориала был также отражен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов. Как отметили в Минобороны РФ, исторический облик Саур-Могилы был воссоздан полностью, также была восстановлена аллея Славы и все ее пилоны – «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам» – пострадавшие в ходе боевых действий.

Ранее в четверг к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике обратился президент РФ Владимир Путин, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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