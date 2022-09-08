Пушилин поблагодарил Россию за восстановление мемориала «Саур-Могила»

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Российскому военно-историческому обществу (РВИО) и российским строителям за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.

«В мае было принято решение, за которое безмерная благодарность лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. А дальше есть команда президента, дальше есть Российское военно-историческое общество, которое в кратчайшие сроки оформило проект, а дальше есть военные строители, которые могут действительно творить чудеса. Рекордные сроки – три месяца, и мы, жители Донбасса, со слезами на глазах смотрим на возрожденную «Саур-Могилу», – приводит ТАСС слова Пушилина, речь которого по поводу открытия восстановленного комплекса транслировалась на Первом канале.

В свою очередь глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, также присутствовавший на открытии обновленного мемориала, поблагодарил руководство России, лично Путина, РВИО и всех, кто принимал участие в восстановлении и реставрации «Саур-Могилы». «Это наша современная история, которую мы запечатлели на этом памятнике, и это та история, которую мы обязаны передать нашим потомкам», – отметил он.

Пушилин и Пасечник также выразили уверенность, что задачи специальной военной операции будут выполнены и Донбасс будет окончательно освобожден.

Ранее в четверг к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике обратился президент РФ Владимир Путин, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков. В тот же день в восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» вновь зажгли Вечный огонь.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.

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