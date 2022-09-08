Кириенко: Решение о восстановлении «Саур-Могилы» принял Путин

Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике принял президент РФ Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства, сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко при открытия комплекса.

«Самое главное, что все получилось и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая месяца, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать. Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью. Не случайно президент принял это решение, и даже финансирование на это специальным решением президента Владимира Владимировича Путина было выделено из резервного фонда президента России», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков. В тот же день в восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» вновь зажгли Вечный огонь.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Российскому военно-историческому обществу (РВИО) и российским строителям за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен в ДНР на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.

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