Курильского моллюска назвали в честь Русского географического сообщества

Специалисты из РФ сообщили, что моллюска, которого обнаружили недалеко от острова Уруп еще в 2002 году, назвали в честь Русского географического общества. Вид Cuthonella rgo представляет интерес для ученых, так как его можно использовать в качестве подопытного животного для экспериментов в области нейробиологи.

Также слизь моллюска планируют использовать в качестве компонента для создания новых лекарственных средств. Внешний вид Cuthonella rgo делает его похожим на голожаберника. Длина тела составляет 20 миллиметров, а покрыто оно множеством щетинок и наростов. Есть и щупальца, которыми моллюск чувствует запах и вкус под водой.

Питается вид преимущественно мелкими беспозвоночными. Странные особенности тела моллюска связывают с тем, что когда-то его древние предки потеряли раковину.