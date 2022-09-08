 

Курильского моллюска назвали в честь Русского географического сообщества

08.09.2022, 23:36, Разное
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Специалисты из РФ сообщили, что моллюска, которого обнаружили недалеко от острова Уруп еще в 2002 году, назвали в честь Русского географического общества. Вид Cuthonella rgo представляет интерес для ученых, так как его можно использовать в качестве подопытного животного для экспериментов в области нейробиологи.

Также слизь моллюска планируют использовать в качестве компонента для создания новых лекарственных средств. Внешний вид Cuthonella rgo делает его похожим на голожаберника. Длина тела составляет 20 миллиметров, а покрыто оно множеством щетинок и наростов. Есть и щупальца, которыми моллюск чувствует запах и вкус под водой.

Питается вид преимущественно мелкими беспозвоночными. Странные особенности тела моллюска связывают с тем, что когда-то его древние предки потеряли раковину.


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