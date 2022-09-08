 

Мнение: Дегтярев в броне

08.09.2022, 22:55, Разное
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Позвонили из агенства “Федерал Пресс”, попросили прокомментировать слова губернатора Хабаровского края Дегтярева. Я и не знал, что там изрек “банный клоун”, мне корреспондент процитировал (удобно, когда федеральные информагентства тебе лично сообщают новости!). В общем, бывший денщик Жириновского сказал, что он типа хоть щас готов отправиться лично добровольцем в Донбасс – но нельзя, у него бронь!

“«Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства”.

К чему приводит отсутствие какого-либо образования и плохое знание русского языка! Чертов дебил даже не понимает смысла слова “бронь” – хотя сам язык подсказывает, по созвучию “бронь – броня”, что это ЗАЩИТА. Бронь – защита от риска быть мобилизованным, в ситуации, когда в стране объявлена мобилизация. Поскольку на сегодня участие в СВО – дело как бы добровольное (и сам же Дегтярев говорил как раз о наборе “добровольцев” в крае) – к такой ситуации слово “бронь” вообще неприменимо!

Корреспонденту Федерал Пресс я заодно сказал, что и в принципе Дегтярев слишком много о себе понимает. Даже если б понятие “губернаторской брони” в самом деле существовало – он мог бы без сомнения это дело похерить, просто уйдя в отставку по собственному желанию. Губерам ничто не мешает уходить в отставку по желанию, более того – в последние 10 лет в стране это едва ли не самый распространенный способ расстаться с должностью для губернаторов. Каждый год по 10-15 губеров уходили в отставку “по собственному”! Так что Дегтярев может хоть завтра кинуть заяву об уходе, камуфляж на плечи – и вперед, бороться с Хаймарсами. Ему наверняка, как опытному управленцу, дадут под начало целую роту отборных бомжей и уголовников, а по итогам наградят высшей наградой Ымперии – Орденом Бани.

А жители края, уверен, только обрадуются, что сбагрили героя.

Источник: Размышления вольного социолога


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