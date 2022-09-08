 

Нейробиологи рассказали о вреде недосыпа для детей

08.09.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Университета Мэриленда доказали, что недостаток сна у детей увеличивает вероятность развития депрессивного расстройства, беспокойства и импульсивного поведения. Они сообщили об этом в журнале Lancet Child & Teenage Health.

В процессе исследования нейробиологи проанализировали данные 8,3 тысяч детей от 9 до 10 лет. Они изучили показатели МРТ, записи о похожа к врачу и опросили родителей. За детьми наблюдали порядка двух лет.

Оказывается, участники эксперимента, которые спали меньше девяти часов в день, имели меньшее количество серого вещества в областях мозга, отвечающих за память, концентрацию внимания и контроль эмоционального состояния.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.20 / Старший сын Александра Овечкина и Настасии Шубской дебютировал на льду

06.01.22 / Зачем им телевизоры? – Личное мнение

26.01.22 / “Не самый приятный характер”: Джугелия рассказала, почему Жигунов ушел из “Ледникового периода”

29.09.21 / После победы Анатолия Вассермана на выборах средний IQ депутатов повысился на 8 пунктов

23.06.21 / Россия и США: саммит «красных линий»

25.01.21 / Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупреждает об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак

01.08.22 / Крылатые змеи Намибии

18.07.22 / Низкоуглеводные кетогенные цукини фри: как готовить их в духовке и чем разнообразить вкус

04.08.22 / Привычки, которыми грешат большинство женщин: они плохо влияют на фигуру и здоровье

02.08.22 / Барнаульский пивзавод начнёт разливать пиво в огнетушители

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика