Нейробиологи рассказали о вреде недосыпа для детей

Специалисты из Университета Мэриленда доказали, что недостаток сна у детей увеличивает вероятность развития депрессивного расстройства, беспокойства и импульсивного поведения. Они сообщили об этом в журнале Lancet Child & Teenage Health.

В процессе исследования нейробиологи проанализировали данные 8,3 тысяч детей от 9 до 10 лет. Они изучили показатели МРТ, записи о похожа к врачу и опросили родителей. За детьми наблюдали порядка двух лет.

Оказывается, участники эксперимента, которые спали меньше девяти часов в день, имели меньшее количество серого вещества в областях мозга, отвечающих за память, концентрацию внимания и контроль эмоционального состояния.