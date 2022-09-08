Создан ИИ, способный изучать клетки по изображениям

Специалисты из Стэнфордского университета представили свой новый алгоритм на основе искусственного интеллекта, который по списку микроскопического размера позволяет анализировать белки в клетках. Программа получила название Cytoself.

Ученые рассказали, что алгоритм преобразует фотографии в математические векторы и анализирует их. Это позволяет получить данные о функциях белковых соединений и их расположении. Более того, программа позволяет узнать, каким образом взаимодействуют два различных белка в пределах одной клетки.

Никаких дополнительных данных системе не нужно. По мнению экспертов, она существенно упростит работу клеточных биологов и позволит ускорить разработку новых лекарственных препаратов.