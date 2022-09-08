Дом культуры ВДНХ стал объектом культурного наследия

Москва больше не намерена терять памятники, как это было 10-20 лет назад. Столица бережно относится к своему архитектурному наследию. Каждое старинное здание хранит историю города, которую необходимо сохранять для потомков. В последние годы все больше исторических строений получают охранный статус, который не позволят владельцам или арендаторам проводить какие-либо работы без согласования с властями.

Так, объектом культурного наследия регионального значения стал Дом культуры ВДНХ, который был построен в 1954 году в стиле советского неоклассицизма (проспект Мира, 119 ст84). “Этот павильон стал прообразом многих домов культуры, которые строили после 1954 года по всей территории СССР”, – рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, пять лет назад это здание было отреставрировано. Здесь обновили инженерные системы, воссоздали люстры в фойе, восстановили филенчатые двери, деревянные настенные панели, сцену с танцевальной площадкой и лепнину.

Рельефные украшения есть на фасаде и в интерьерах павильона. В зрительном зале сохранилась бронзовая люстра с хрусталем.

Двухэтажный парадный вестибюль является одним из главных помещений павильона. Это пространство украшено ордерной колоннадой. На втором этаже – балюстрада, выполненная в классическом стиле.

В этом Доме культуры проходили и лекции, и концерты, и спектакли, и детские праздники, и творческие вечера. Здесь же показывали научно-популярные фильмы. Павильон и по сей день является одним из главных событийных площадок ВДНХ. Например, в ближайшие дни здесь пройдут мероприятия ко Дню города.

Недавно памятниками архитектуры признали еще несколько зданий. Например, статус объекта культурного наследия получил дом приюта имени Н. С. Мазурина на Большой Пироговской улице (здание посольства Вьетнама), царский павильон Николаевской железной дороги на Комсомольской площади, а также два доходных дома в Басманном районе.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на ВДНХ отреставрировали 26 объектов культурного наследия за последние восемь лет.