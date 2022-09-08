Легким движением руки простая рубашка превращается в стильный топ: что делать, если нечего надеть

Придать новый вид старым вещам можно не только с помощью рукоделия. Интересным лайфхаком по обновлению дизайна поделилась с пользователями интернета модный стилист Бет Джонс. Буквально за несколько секунд, без вспомогательных инструментов, вам удастся сделать из рубашки красивый топ. Просто следуйте инструкции.

Несочетаемые вещи

Бет показала свои любимые вещи, а именно клетчатую рубашку и юбку А-силуэта. Стилист пояснила, что данные изделия не слишком сочетаются между собой, поскольку низ и верх не уравновешиваются. Конечно, можно было бы заправить рубашку с юбку, однако, во-первых, это банально, во-вторых, в данном случае совершенно безвкусно. Стилистически вещи разные, а потому плохо комбинируются.

Однако креативный человек даже в таких условиях найдет выход из ситуации. Бет подтвердила свой профессионализм, поделившись удивительным лайфхаком. Суть заключается в следующем.

Ловкий трюк

Она сняла рубашку, застегнула несколько пуговиц в нижней части, после чего надела кофту задом наперед, просунув руки в рукава.

Пуговицы таким образом оказались на спине.

Далее Бет приступила к оформлению передней части блузы. Она опустила верхнюю часть кофты так, чтобы плечи были обнажены. По словам стилиста, воротник рубашки в данном случае помогает создать привлекательное и в то же время не вульгарное мини-декольте.

Бет расправила блузу, закатала рукава, чтобы они были не длинными, а лишь на три четверти. Далее осталась самая малость: добавить аксессуар в виде поясного ремня, чтобы обозначить талию. Стилист остановила выбор на металлическом поясе со свисающей цепочкой. Вот и все: образ готов.

Очевидно, что юбка А-силуэта гораздо лучше сочетается с таким самодельным топом, нежели с обычной классической рубашкой на пуговицах. Лук получается более гармоничным, как и силуэт. Возьмите на вооружение этот интересный лайфхак, когда будете создавать очередной образ.