 

Легким движением руки простая рубашка превращается в стильный топ: что делать, если нечего надеть

08.09.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Придать новый вид старым вещам можно не только с помощью рукоделия. Интересным лайфхаком по обновлению дизайна поделилась с пользователями интернета модный стилист Бет Джонс. Буквально за несколько секунд, без вспомогательных инструментов, вам удастся сделать из рубашки красивый топ. Просто следуйте инструкции.

Несочетаемые вещи

Бет показала свои любимые вещи, а именно клетчатую рубашку и юбку А-силуэта. Стилист пояснила, что данные изделия не слишком сочетаются между собой, поскольку низ и верх не уравновешиваются. Конечно, можно было бы заправить рубашку с юбку, однако, во-первых, это банально, во-вторых, в данном случае совершенно безвкусно. Стилистически вещи разные, а потому плохо комбинируются.

Однако креативный человек даже в таких условиях найдет выход из ситуации. Бет подтвердила свой профессионализм, поделившись удивительным лайфхаком. Суть заключается в следующем.

Ловкий трюк

Она сняла рубашку, застегнула несколько пуговиц в нижней части, после чего надела кофту задом наперед, просунув руки в рукава.

Пуговицы таким образом оказались на спине.

Далее Бет приступила к оформлению передней части блузы. Она опустила верхнюю часть кофты так, чтобы плечи были обнажены. По словам стилиста, воротник рубашки в данном случае помогает создать привлекательное и в то же время не вульгарное мини-декольте.

Бет расправила блузу, закатала рукава, чтобы они были не длинными, а лишь на три четверти. Далее осталась самая малость: добавить аксессуар в виде поясного ремня, чтобы обозначить талию. Стилист остановила выбор на металлическом поясе со свисающей цепочкой. Вот и все: образ готов.

Очевидно, что юбка А-силуэта гораздо лучше сочетается с таким самодельным топом, нежели с обычной классической рубашкой на пуговицах. Лук получается более гармоничным, как и силуэт. Возьмите на вооружение этот интересный лайфхак, когда будете создавать очередной образ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.20 / Правительство России предложило ввести удостоверение нелегального мигранта

11.12.21 / Мнение: О позорном сливе

29.07.22 / Guardian – «оскорбление для миллионов» — британцев возмутили сверхдоходы энергетических компаний в разгар кризиса

21.09.21 / Для вау-эффекта: трендовые осенние стрижки для вьющихся волос

07.06.22 / Простому платью с одним плечом – полвека: прошедшее испытание временем, оно подходит на все случаи жизни

11.08.22 / Празднование 300-летия Екатеринбурга ознаменовалось презентацией работ художников из Нижнего Тагила

15.07.22 / Мошенники завладели персональными данными 25 миллионов человек через СДЭК

09.08.22 / Мосбиржа увеличит время торгов на денежном рынке, чтобы облегчить операции репо с использованием ЦК

08.03.21 / Разговоры о цвете кожи Арчи и тайная свадьба

21.12.20 / Ариана Гранде выходит замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика