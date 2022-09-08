 

Мнение: Кандидаты на сжигание

08.09.2022, 21:30, Разное
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В Республике Коми на днях местный епископ запретил Оперному Театру ставить оперу Шостаковича “Сказка о попе и работнике его Балде”. Объяснили тем, что Пушкин написал этот подлый пасквиль, эту гнусную клевету на светлый образ священнослужителей РПЦ под жестоким давлением царских опричников, как и Шостакович музыку через 100 лет – под не менее жестким давлением опричников НКВД. Думаю, это пока РПЦ еще либеральничает; далее будут объявлять по-простому – написал пасквиль, потому что был “черт нерусский”, а русские, как известно, все православные.

Пора, наверно, уже составить будущие проскрипционные списки книг, “когда РПЦ придет к власти”. Раз уж строим клерикальное государство – надо чем-то жертвовать, верно? А как же – в Царствие Небесное так просто не попадешь… Итак, что попы должны сжигать в первую очередь:

А.С.Пушкин “Сказка о попе и работнике его Балде” (клевета на работников РПЦ)
М.Ю.Лермонтов “Демон” (пропаганда образа Нечистого)
Н.В.Гоголь “Вечера на хуторе близ Диканьки” (по совокупности)
Л.Н. Толстой – все 100 томов (потому как анафемский был писатель, распутник, еретик и вообще)
М.А.Булгаков “Мастер и Маргарита” (странно, что до сих пор не запретили – Апология Дьявола, Искажение Евангелия и т.п.)
Шолом-Алейхем (понятно – еврей потому что)
А.П. Чехов “Черный монах” (опять же – искажение образа работников паникадила, ненужная мистика)
И.Ильф, Е.Петров “Двенадцать стульев” (оно же – “искажение образа… РПЦ” – за отца Федора, в общем)

Ах, ну и “Фауста” Гете, конечно же…

Список открыт! Кого добавить? (2006)

Источник: Размышления вольного социолога


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