Как во времена Тэтчер — фунт стерлингов упал до уровня 1985 года

Курс фунта упал до уровня времён Маргарет Тэтчер, констатирует Bloomberg. Нового премьера страны Лиз Трасс часто сравнивают с её кумиром, – теперь ещё и в связи с обвалом национальной валюты до показателей сорокалетней давности. Однако в те времена падение было связано больше с укреплением доллара, нежели с ослаблением фунта, чего нельзя сказать о нынешнем экономическом положении Соединённого Королевства.



AP

Уже в свой первый полный рабочий день премьер-министру Великобритании Лиз Трасс удалось пробудить память о Маргарет Тэтчер по крайней мере в одном: курс фунта стерлингов рухнул до уровня сорокалетней давности, пишет Bloomberg.

В среду на торгах фунт упал на 1% до $1,1406 — это самый низкий показатель с 1985 года, когда образец для подражания Трасс находилась в середине своего 11-летнего срока пребывания у власти. Тогда, как и сейчас, спад в основном связан с укреплением доллара, однако он также заостряет вызовы, с которыми сталкивается новое правительство Великобритании; среди них — двузначная инфляция и прогнозируемый глубокий экономический кризис, пишет Bloomberg.

Хотя Трасс в детстве ходила на митинги против Тэтчер вместе с родителями, сегодня её регулярно сравнивают с первой женщиной-премьер-министром Великобритании, начиная от того, как она одевается, и заканчивая проводимой политикой. Трасс считает Тэтчер примером для подражания и лучшим лидером её партии в истории, пишет издание.

Опасения по поводу её экономической программы, которая включала в себя обещания о пересмотре мандата Банка Англии и увеличение дефицита бюджета одновременно с повышением процентных ставок центральным банком, спровоцировали в прошлом месяце самое резкое падение курса национальной валюты с 2016 года. Тем не менее курс фунта остаётся сильнее по отношению к евро, чем он был со времён переговоров по брекситу, а также в период мирового финансового кризиса, пишет Bloomberg.

По словам источников издания, в течение следующих 18 месяцев британские налогоплательщики получат от государства £200 млрд, чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Таким образом Трасс намерена сдержать цены на электричество. Тем не менее некоторые из её ближайших сторонников обеспокоены тем, что её первые шаги на посту премьера могут стать большими ошибками и привести к повышению политической нестабильности, отмечает издание.

В последний раз, когда курс фунта был таким низким, богатейшие страны мира подписали соглашение Plaza Accord об ослаблении американской валюты. Доллар снова растёт по отношению к своим основным конкурентам, усугубляя падение фунта и усиливая давление на центральный банк, чтобы не отставать от темпов повышения процентных ставок в США, пишет Bloomberg.

Ожидаемый удар по экономическому росту в сочетании с увеличивающимся дефицитом торгового баланса оказывает давление на курс фунта, который в этом году упал почти на 15%. «Фискальные планы Трасс могут помочь домохозяйствам, но, похоже, не фунту, и разговоры о Банке Англии тут не помогут», — заявил изданию Bloomberg Роберто Кобо Гарсия, глава валютной стратегии G-10 в BBVA в Мадриде. «Глобальный аппетит к риску должен каким-то образом вырасти, чтобы остановить резню в фунте».

Тем временем эксперты Citigroup Адам Пикетт и Бенджамин Набарро посоветовали клиентам в среду занимать короткие позиции по фунту стерлингов, заявив, что планы Трасс по заморозке счетов за электроэнергию усиливают обеспокоенность рынка по поводу платёжного баланса страны. «Счёт текущих операций разрушается из-за высоких цен на энергоносители и брексита, поскольку внутренний экономический рост остаётся слабым», — заявили они изданию. «Это приводит к тому, что приток капитала иссякает в то время, когда Великобритания больше всего в нём нуждается», — заключает Bloomberg.