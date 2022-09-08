 

Психологи рассказали, почему люди почти не различают лица представителей других национальностей

08.09.2022, 20:50, Разное
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Многие замечали, что не могут нормально распознавать лица людей других национальностей и рас. Специалисты были уверены, что дело в неприязни, но психологи из Университета Эксетера опровергли теорию.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 96 добровольцев. Людей разделили на две группы, первая из которых подверглась 30-ти минутной стимуляции мозга электрическим током, а вторая – 10-ти секундной. По словам специалистов, такое воздействие нарушает способность распознавать лица в вертикальном положении.

Результаты исследования продемонстрировали, что все дело в перекрестном расовом эффекте, а не неприязни. Людям легче распознать и отличить лица тех, кого они чаще всего встречают и видят.


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