Психологи рассказали, почему люди почти не различают лица представителей других национальностей

Многие замечали, что не могут нормально распознавать лица людей других национальностей и рас. Специалисты были уверены, что дело в неприязни, но психологи из Университета Эксетера опровергли теорию.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 96 добровольцев. Людей разделили на две группы, первая из которых подверглась 30-ти минутной стимуляции мозга электрическим током, а вторая – 10-ти секундной. По словам специалистов, такое воздействие нарушает способность распознавать лица в вертикальном положении.

Результаты исследования продемонстрировали, что все дело в перекрестном расовом эффекте, а не неприязни. Людям легче распознать и отличить лица тех, кого они чаще всего встречают и видят.