Скандалы: Эколог Шевчук перечислил главные недочеты «мусорной» реформы Смольного

Эксперт: «Мусорная реформа в Петербурге могла бы выглядеть абсолютно иначе, если бы перед ней чиновники провели аналитическую работу»

По его словам, используя мусороперерабатывающие заводы полного цикла, ТКО можно преобразовать в полезные продукты. В таком случае петербуржцы перестали бы платить за вывоз и переработку мусора, а отрасль стала бы самоокупаемой. Плюс, в Петербурге и Ленобласти отпала бы необходимость в мусорных полигонах.

«Мусорную реформу нужно было начать с того, чтобы хотя бы теоретически заявить, как мусор будет перерабатываться, причем весь полностью, с пользой для хозяйства и без ущерба финансового для населения», — посетовал Шевчук.

Юрий Шевчук отметил, что из-за желания Смольного провести реформу побыстрее город получил сырую» полумеру. НЭО не справляется с объемами вывозимого мусора и увозит его на нелегальные свалки в Ленобласти и в городской черте .

Напомним, «мусорная» реформа в Петербурге стартовала 1 января 2022 года и сразу стала объектом критики со стороны жителей города. Из-за технических проблем у оператора во дворах копились кучи пакетов с отходами.

Фото: Скандалы.ру

Илья Крупицин