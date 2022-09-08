 

Скандалы: Эколог Шевчук перечислил главные недочеты «мусорной» реформы Смольного

08.09.2022, 20:45, Разное
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Эксперт: «Мусорная реформа в Петербурге могла бы выглядеть абсолютно иначе, если бы перед ней чиновники провели аналитическую работу»

По его словам, используя мусороперерабатывающие заводы полного цикла, ТКО можно преобразовать в полезные продукты. В таком случае петербуржцы перестали бы платить за вывоз и переработку мусора, а отрасль стала бы самоокупаемой. Плюс, в Петербурге и Ленобласти отпала бы необходимость в мусорных полигонах. 

«Мусорную реформу нужно было начать с того, чтобы хотя бы теоретически заявить, как мусор будет перерабатываться, причем весь полностью, с пользой для хозяйства и без ущерба финансового для населения», — посетовал Шевчук.

Юрий Шевчук отметил, что из-за желания Смольного провести реформу побыстрее город получил сырую» полумеру. НЭО не справляется с объемами вывозимого мусора и увозит его на нелегальные свалки в Ленобласти и в городской черте.

Напомним, «мусорная» реформа в Петербурге стартовала 1 января 2022 года и сразу стала объектом критики со стороны жителей города. Из-за технических проблем у оператора во дворах копились кучи пакетов с отходами.

Фото: Скандалы.ру

Илья Крупицин


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