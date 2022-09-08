 

Умерла королева Елизавета II

08.09.2022, 20:35, Разное
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Сегодня завершилась целая эпоха — скончалась легендарная правительница, ставшая символом британской государственности. Елизавета II отправилась на тот свет практически вслед за мужем принцем Филиппом, который умер весной прошлого года. Убитая горем вдова держалась на троне изо всех сил, но смерть ее не пощадила.

Царствование королевы началось в 25-летнем возрасте, 6 февраля 1952 года. Новоиспеченная глава государства стала достойной заменой своему отцу
Георгу VI. Когда юная Елизавета II взошла на престол, она сумела выстроить грамотную политику, отстоять интересы Великобритании на мировой арене, а также влюбить в себя подопечных и обзавестись их доверием.

Британская королева вошла в историю как самый долгоправящий и старейший лидер страны. Даже в преклонном возрасте, будучи нездоровой и слабой физически, она беспрекословно выполняла свой долг перед Отечеством и людьми. Именно поэтому, когда умерла Елизавета II, вся Великобритания поникла в трауре. Государство потеряло не просто Ее Величество, а мать всего народа.

Напомним, информация об ухудшении состояния правительницы появилась 8 сентября. Днем ранее она перенесла заседание Тайного совета. В связи с положением Елизаветы II ее сын Чарльз, внук Уильям и другие родственники прибыли в Шотландию, чтобы провести рядом с умирающей ее последние минуты.


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