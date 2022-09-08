“Избегайте атласа и лакированной кожи” – как выглядеть дорого при небольшом бюджете

Звездный стилист Лалла Бронштейн точно знает: не нужно тратить на одежду сотни, тысячи и миллионы, чтобы выглядеть дорого. На самом деле достаточно освоить некоторые простые хитрости при составлении образов. Возьмите их на вооружение для создания сногсшибательных луков.

Покупайте одежду по размеру и по фигуре

По мнению звездного стилиста, ничто так не удешевляет образ, нежели одежда, которая плохо на вас сидит. Например, когда она слишком тесная и излишне облегает фигуру, доставляя вам видимый дискомфорт при носке. Или когда местами ткань оттопыривается, из-за чего становится понятно, что это явно не индивидуальный крой.

При покупке вещей оценивайте, как они сидят на вас. Если изделие ну очень нравится, но местами не подходит по фигуре, тогда можете его купить, чтобы потом отнести в ателье и подогнать под себя. Обычно так делают невесты при приобретении свадебных платьев, в то время как при покупке вещей для повседневной носки такое не практикуется. А зря. Подгонка по фигуре будет стоить вам дешевле, нежели заказ изделия индивидуального пошива у мастера.

Избегайте блеска

Бронштейн убеждена в том, что атлас и лакированная кожа – это те материалы, из-за которых вы будете выглядеть дешево и безвкусно. Вот почему изделий из этих таких материалов стоит всячески избегать.

Лучше обращать внимание на хлопок, лен, трикотаж. Бронштейн рекомендует присмотреться к полупрозрачной рубашке оверсайз: с ней можно составить стильные и дорогие образы. Вместо лакированной кожи, по мнению звездного стилиста, лучше брать винтажную. Такой материал сделает вас образ более роскошным, гламурным, но точно не безвкусным и не дешевым.

Выбирайте правильные аксессуары

Бывалые модницы точно знают: аксессуары могут как преобразить, так и безнадежно испортить любой образ. Вот почему к выбору таких вещей нужно подходить очень тщательно и осторожно. Звездный стилист Лалла Бронштейн дала несколько советов по этому поводу.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Например, что касается сумок. Они не должны быть слишком громоздкими: лучше остановиться на тех, которые имеют структурированную форму. Если покупаете клатч, инвестируйте чуть больше денег: не берите самый дешевый бюджетный вариант. В противном случае даже в сочетании с дорогим вечерним платьем ваш образ будет безнадежно испорчен.

Из обуви звездный стилист рекомендует брать либо ботильоны на блочном каблуке, либо туфли на платформе.

А вот от обуви на шпильках лучше отказаться вовсе.

Из украшений можно смело инвестировать в покупку золотого колье либо браслета, а также кольца с ярким камнем. По мнению эксперта, данные украшения неподвластны времени и подходят под любой образ. Они делают лук дороже, а не удешевляют его.

Обыгрывайте одну вещь

Звездный стилист рекомендует поступать следующим образом. Вы берете за основу одну простую вещь, а затем создаете целостный образ за счет ярких самобытных аксессуаров. Здесь важно помнить только об одном: они не должны быть слишком дешевыми. Бюджетной может быть основная вещь: например, винтажное платье.

Избегайте трендовых вещей

Модные тренды меняются из сезона в сезон. Угнаться за ними весьма проблематично: можно просто разориться. Поэтому лучше совсем отказаться от покупки трендовых вещей. Ведь все равно они потеряют актуальность уже в следующем сезоне, и их ношение сделает в дальнейшем ваш образ неактуальным. Лучше инвестируйте в классику.