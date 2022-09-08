Квашеная капуста, томатный сок и не только: продукты для стройной фигуры

Похудение – это тема, вокруг которой за многие годы возникло множество мифов и стереотипов. Если есть желание сбросить несколько килограммов, то стоит знать, что чудес не бывает. Для уменьшения веса тела необходимо изменить свой образ жизни. Иначе и быть не может. Однако это не означает, что похудение относится к категории очень тяжелого труда. Иногда достаточно одного небольшого изменения, чтобы заметить эффект. Можно ввести в свой рацион несколько продуктов и просто наблюдать за тем, как испаряются лишние килограммы. Причем их можно употреблять в больших количествах и не переживать о фигуре.

Капуста

Бесспорный хит при похудении – квашеная капуста. Она содержит ничтожно малое количество калорий (около 20 на 100 граммов) и отлично насыщает. Кроме того, в ней есть витамин С и пробиотические бактерии, которые положительно влияют на пищеварительную систему. Капусту стоит есть регулярно на обед и между приемами пищи. Она эффективно утолит голод и поправиться от этого овоща просто нереально.

Яблоки

Яблоки также являются хорошим союзником в борьбе за похудение. Вкусные, сытные, богатые витаминами и минералами. Это идеальный перекус, когда нет времени на приготовление еды, а нужно что-то съесть и утолить голод.

Томатный сок

Еще одним продуктом, который поможет справиться с приступами голода, является томатный сок. 100 миллилитров наполняют желудок и дают всего около 20 калорий. Томатный сок также отличный источник калия и витамина С. Это лучшая альтернатива сладким напиткам. От томатного сока нельзя набрать вес, даже если выпивать по литру за раз (чего мы, конечно, не рекомендуем).

Грибы

Союзниками стройной фигуры также являются грибы. И дело не только в популярных шампиньонах или лисичках. Также стоит включить в свой рацион белые грибы, красные грибы и опята. Они содержат мало калорий, много белка и клетчатки. Грибы прекрасно разнообразят рацион и придадут еде характерный вкус и аромат. Конечно, есть их в больших количествах нельзя, потому что многие виды плохо усваиваются. Однако небольшие порции не повредят.

Физическая активность

Конечно, нельзя забывать о самом главном союзнике похудения. Речь идет о физической активности. Чем больше мы двигаемся, тем больше энергии используем, что в результате приводит к хорошей физической форме и фигуре. Иногда достаточно одной диеты для достижения желаемого веса. Но для поддержания здоровья не лишним будет включить в свою жизнь простые тренировки, которые не должны быть длинными или утомительными. Даже элементарная прогулка принесет много пользы.