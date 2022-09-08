 

Филипп Киркоров, Тимати, Ида Галич, Даня Милохин, Дима Билан и все-все на презентации нового клипа Jony

08.09.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера в столичном театре Crave на презентации нового клипа Jony собрался весь свет российского шоу-бизнеса. Поддержать певца пришли: Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Егор Крид, Даня Милохин, Эмин Агаларов, Тимати, Анна Асти, Екатерина Варнава, Валерия и Иосиф Пригожин, MIA BOYKA, Гусейн Гасанов, Лариса Долина, Тимур Батрутдинов, Стас Ярушин, Дима Билан, Мот и Мария Мельникова, DJ Smash, Zivert, Ида Галич, Natan, Rakhim, Alex Davia, Бахти, Andro, Mary Gu и многие другие.

Презентация новой работы певца началась с эффектного перформанса, а в зрительном зале гостей ожидало шоу с атмосферой ночного кабаре, блеска и танцев. Далее Jony спел несколько своих хитов, а также выступил на сцене с трогательной речью, в которой поблагодарил за поддержку свою семью и коллег, особенно Филиппа Киркорова и Екатерину Варнаву, которые помогли ему реализовать этот проект.

Клип «Никак» — одна из самых неординарных новых работ российского шоу бизнеса — до Jony еще никто не делал подобных коллабораций с театром. Сам клип снимался в Сrave при участии артистов труппы, в качестве режиссера выступил продюсер и оператор — Генрих Медер.

Премьера нового трека и клипа состоится 9 сентября.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Мнение: Риттенхаус оправдан

18.07.22 / Графен поможет регулярно отслеживать артериальное давление

03.06.21 / Walmart случайно представил собственный потоковый FHD-флешку и 4K-плеер по выгодной цене

29.01.22 / А теперь — дискотека!

07.09.21 / Если кожа тусклая, то уход пора менять. Как организовать правильный уход за кожей лица

28.12.20 / The Wall Street Journal: США должны перестать недооценивать мощь России

25.08.22 / Скандалы: Недвижимость возле Балаковской АЭС, недорого

25.10.21 / Активисты «Молодой гвардии» основали «Общество чистых стаканов»

18.02.21 / Как на Руси девушки спасались от назойливых женихов?

16.08.20 / Гадалка таро, к которой инвесторы с Уолл-стрит обращаются за советом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика