Филипп Киркоров, Тимати, Ида Галич, Даня Милохин, Дима Билан и все-все на презентации нового клипа Jony

Вчера в столичном театре Crave на презентации нового клипа Jony собрался весь свет российского шоу-бизнеса. Поддержать певца пришли: Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Егор Крид, Даня Милохин, Эмин Агаларов, Тимати, Анна Асти, Екатерина Варнава, Валерия и Иосиф Пригожин, MIA BOYKA, Гусейн Гасанов, Лариса Долина, Тимур Батрутдинов, Стас Ярушин, Дима Билан, Мот и Мария Мельникова, DJ Smash, Zivert, Ида Галич, Natan, Rakhim, Alex Davia, Бахти, Andro, Mary Gu и многие другие.

Презентация новой работы певца началась с эффектного перформанса, а в зрительном зале гостей ожидало шоу с атмосферой ночного кабаре, блеска и танцев. Далее Jony спел несколько своих хитов, а также выступил на сцене с трогательной речью, в которой поблагодарил за поддержку свою семью и коллег, особенно Филиппа Киркорова и Екатерину Варнаву, которые помогли ему реализовать этот проект.

Клип «Никак» — одна из самых неординарных новых работ российского шоу бизнеса — до Jony еще никто не делал подобных коллабораций с театром. Сам клип снимался в Сrave при участии артистов труппы, в качестве режиссера выступил продюсер и оператор — Генрих Медер.

Премьера нового трека и клипа состоится 9 сентября.