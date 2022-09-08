Екатерина Варнава вышла в свет впервые после интервью бывшего мужа Александра Молочникова

Вчера в кабаре-театре Crave состоялась презентация нового клипа JONY “Никак”. Среди гостей оказалась Екатерина Варнава, для которой стены этого театра за последние месяцы стали почти что родными. Там она регулярно выступает со своей постановкой “Абсолютно нага”. Так совпало, что это появление Варнавы произошло спустя считанные часы после того, как в YouTube было опубликовано двухчасовое интервью ее бывшего возлюбленного Александра Молочникова.

Несмотря на откровения режиссера, в частности, об их тайной свадьбе и тихом скоропостижном разводе, она не стала отменять свои планы. Но на презентации вела себя как можно незаметнее – у прессвола Екатерина провела считанные секунды, а когда во время презентации к ней обратились со сцены, то она отшутилась и осталась сидеть на своем месте.

Напомним, о романе актрисы и режиссера стали говорить летом 2020 года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись вместе на красной дорожке “Кинотавра”. Заставить их прервать молчание относительно личной жизни смогла только Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

В октябре прошлого года Варнава говорила об Александре и возможном браке так:

На сегодняшний день я представляю, что моя семья будет с этим человеком. Что у нас будет, дай Бог, ребенок и собака. Мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него. Возможно, если бы он сидел на этом месте и ты бы задала этот вопрос, возможно, он бы ответил иначе. Как я чувствую и как я от него слышу, конечно, он это разделяет. Иначе мы бы не были вместе.

Еще раньше в другом интервью артистка призналась, что однажды она пережила выкидыш.