Мнение: Новая волна ковида, алкоголь на верандах и газоанализаторы в квартирах

1. После рекордно низких по смертности мая, июня и июля в августе смертность России снова пошла вверх (ссылка). Некоторые связывают это с новой волной эпидемии ковида, число заражений которым выросло в 10 раз, до более чем 40 тысяч в день – впервые с марта этого года, когда закончилась волна штамма омикрон (ссылка).



Однако смертность выросла не в 10, а всего лишь в 2 раза. То ли новые штаммы слабенькие, то ли сыграли свою роль прививки искусственными вакцинами и «естественная прививка» омикроном.

Поэтому, вероятно, прав блогер genby, который пишет, что дело в длительной жаре, стоявшей в июле-августе. В особо жаркие летние периоды смертность обычно растёт. Впрочем, повышение смертности в этот раз было совсем незначительное, заметное только по сравнению с предыдущими благополучными месяцами. Во время жары 2010 года было гораздо хуже.

2. Продажа алкоголя на улицах у нас запрещена. Однако в правительстве думают над тем, как сделать исключение из этого правила (ссылка):



Минфин и Минпромторг «концептуально поддержали» идею инициативу сенатора Андрея Кутепова разрешить продажу алкоголя на летних верандах по всей России, пишут «Известия» со ссылкой на проект заключения ведомства, а также на источник в Минпромторге. Сейчас в рамках эксперимента кафе продают алкоголь на верандах только в Москве.

Кутепов предложил разрешить продажу алкоголя на верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу таких напитков. По данным газеты, сейчас документ проходит согласование, его разослали по ведомствам.

Хотя Минфин одобрил инициативу, он также высказал замечание к формулировкам в проекте — автор документа использовал термин, которого нет в законодательстве. Кутепов определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». После редакционной доработки законопроекта министерство собирается поддержать его официально.

Лично я против — потому что летние веранды, захватывающие по праву принадлежащий прохожим тротуар, раздражают меня даже сильнее, чем подвыпившие посетители ресторанов.

3. Возможно, угрозу взрыва газа в жилых домах удастся понизить (ссылка):

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили способ избежать утечек газа и разработали законопроект, согласно которому следует установить газоанализаторы во всех квартирах в газифицированных домах. В тарифы ЖКУ для россиян внесут стоимость и установку таких приборов и их обслуживание, а также поверку, заявили «Известия».

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о планах внести законопроект в Госдуму в ближайшее время. Если инициативу примут, то сигнализаторы утечек газа начнут устанавливать в квартирах России в порядке очереди. В случае происшествия приборы автоматические отключат топливо или громко предупредят о случившемся.

Подозреваю, впрочем, что будет как с пожарными датчиками. Где-то они будут работать, а где-то — сиротливо висеть с оторванными проводами.