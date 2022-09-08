Гегемония доллара в ближайшее время не исчезнет — но мировая экономика уже на перепутье

На фоне новых санкций и ограничений некоторые страны пытаются сейчас найти способ диверсифицировать свои валютные расчёты. И хотя гегемония доллара в ближайшем будущем вряд ли прекратится, однако мировая финансово-экономическая система находится на перепутье, пишет Japan Business Press. И мировые игроки должны внимательно отслеживать новые тенденции, если хотят спрогнозировать, что может произойти в последующие десятилетия, говорится в статье.



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После обострения кризиса вокруг Украины и введения новой серии санкций некоторые страны, поддерживающие сотрудничество с Россией, стали активнее задумываться об отказе от американского доллара, сообщает Japan Business Press. В частности, значительная часть расчётов по экспорту из РФ в Китай была переведена на юани. И хотя не все китайские экспортёры оперативно отреагировали на эту новую тенденцию, продолжая какое-то время по привычке вести расчёты с российскими партнёрами в долларах, однако в последнее время стало появляться всё больше условий, позволяющих переводить все платежи в юани.

Это оказало довольно положительное влияние на наращивание товарооборота, говорится в статье. Важную роль в этом сыграла и международная межбанковская платёжная система китайского правительства CIPS, которая действует уже с 2015 года. По состоянию на июнь этого года в CIPS уже принимает участие 1341 банк, включая такие крупные западные банки, как японские мегабанки, Deutsche Bank и JPMorgan Chase.

Российские банки, которые в рамках санкций были исключены из системы международных межбанковских телекоммуникаций SWIFT, также начали в массовом порядке подключаться к CIPS, что дополнительно побудило китайские экспортные компании переводить расчёты на юани, поясняется в статье. По данным на середину июля, к CIPS уже было подключено 23 российских банка. Кроме того, к этой системе готовится присоединиться Газпромбанк, дочерняя структура государственного мега-холдинга «Газпром».

Согласно опросу, проведённому системой SWIFT, если в апреле этого года доля РФ в расчётах в юанях, проводимых за пределами материкового Китая, составляла всего около 0,6%, то уже к июлю она выросла в 6,5 раз — до 3,9%. В мировом рейтинге по расчётам с Китаем в юанях РФ сейчас занимает третье место после Гонконга (71%) и Великобритании (6%).

В результате, хотя общий импорт РФ из Китая с марта снижался по сравнению с теми же периодами предыдущего года, он быстро пошёл в гору и даже превысил прежний уровень. Уже в июле он резко увеличился на 20%, если сравнивать с июлем 2021 года. При этом импорт продукции общего машиностроения, на долю которого приходится до 20% от всего российского импорта, увеличился на 20%, а импорт транспортных средств и оборудования, на долю которого приходится чуть менее 10%, вырос сразу на 43%, отмечается в статье.

Что касается экспорта из РФ в Китай, он всегда занимал сильные позиции, сосредоточившись в основном на природных ресурсах и энергии. Это хорошее подспорье для российской экономики, которая за этот период также начала ощущать давление инфляции, вызванной в том числе и сокращением импорта китайской продукции в начале нынешнего года, пишет Japan Business Press.

Кроме того, в России становится популярным управление финансовыми активами в юанях. Московская фондовая биржа начала торговать ценными бумагами в юанях с начала августа, и первыми на этом рынке стали облигации российского алюминиевого гиганта «Русал» со сроком погашения в 2027 году. Два пакета этих ценных бумаг, каждый на сумму 2 миллиардов юаней (около $296,22 млн), были приобретены отечественными российскими инвесторами. Ожидается также, что из-за ограниченного доступа к рынкам доллара и евро всё больше российских компаний продолжат брать заимствования в юанях, сообщается в статье.

В то же время эксперты предупреждают, что потенциал юаня пока не следует переоценивать. По данным SWIFT за июнь этого года, доля этой валюты в международных платежах составляла лишь около 2,2%, говорится в статье. Юань вышел на пятое место в мире. Однако разница между ним и долларом, который находится на первом месте с долей в 41,2%, а также евро — на втором месте с долей 35,6%, остаётся довольно велика.



Юань, операции с использованием которого в Китае регулируются государством, пока не соответствует полностью всем требованиям твёрдой валюты, поясняет Japan Business Press. Хотя в нынешних условиях китайская валюта наверняка продолжит постепенно увеличивать свою долю на международном рынке, прогнозируют эксперты.

В свою очередь, РФ на фоне санкций предпринимает попытки использовать для международных расчётов вместо доллара и свою собственную валюту — рубль, отмечается в статье. Ещё в 2014 году после очередного пакета санкций в РФ была введена в действие своя система межбанковских коммуникаций под названием Система финансовых сообщений (СПФС), которая в настоящее время всё чаще используется банками стран Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Статистика показывает, что эта российская система приобретает всё больше популярности. Кроме того, правительство РФ ввело ответные меры в отношении ряда «недружественных» стран, обязав их оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Это также способствовало тому, что курс рубля по отношению к доллару, рухнувший после начала спецоперации на Украине, сейчас восстановил свои позиции и поднялся даже выше, чем было раньше, пишет Japan Business Press.

Кроме того, Россия работает над созданием двусторонней валютной системы платежей с Ираном. В июле этого года Иранская валютная биржа официально зарегистрировала валютную пару рубль-риал, что позволило обеим странам частично производить расчёты по своим торговым операциям в своих собственных валютах, поясняется в статье. Правительства двух стран также поставили перед собой цель как можно скорее удвоить прошлогодний объём торговли, достигавший $4 млрд, и довести эту цифру до $8 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Иран, который оказался в международной изоляции из-за западных санкций, также стремится распространить аналогичную инициативу на другие валюты, такие как турецкая лира, индийская рупия и дирхам ОАЭ, сообщается в статье. Похожие попытки превратить свою собственную валюту в средство для международных расчётов предпринимает и Индия, которая в последнее время быстро наращивает своё присутствие на международных рынках, в том числе и на энергетических.

В частности, в июле этого года центральный Резервный банк Индии утвердил деноминированную в рупиях систему торговых расчётов с другими странами. Для этого коммерческие банки должны получить предварительное одобрение Центробанка и открыть специальный расчётно-кассовый счет для межбанковских операций, поясняется в статье. После чего они получают возможность осуществлять операции в рупиях с партнёрами из других стран, которые по каким-либо причинам не готовы использовать для расчётов доллар, например, с Россией или Шри-Ланкой.

Индийское правительство также пытается создать дополнительные стимулы, чтобы поощрить экспортёров проводить расчёты в рупиях. Например, планируется добавить рупию к действующей программе по содействию торговле, применяемой на данный момент лишь в отношении полностью конвертируемых валют, таких как доллар и евро. Это позволит экспортёрам получить право на частичное возмещение налогов и пошлин со стороны государства, что также может стать существенным стимулом для индийских экспортных организаций, чтобы стараться заключать экспортные контракты в рупиях, пишет Japan Business Press.

Подобные нововведения свидетельствуют о том, что влияние Запада в международном сообществе начинает сокращаться, подчёркивается в статье. При этом в мире постепенно активизируется движение за создание новых альтернативных расчётных валют и новой платёжной системы на замену SWIFT.

Необходимо отметить, что на данный момент все возможные альтернативы пока имеют существенные недостатки — в частности, у этих систем более медленная скорость обработки финансовых операций, более высокая стоимость и больше риска допустить ошибки. Поэтому в одночасье заменить SWIFT точно не получится, констатирует Japan Business Press.

Между тем уроки истории показывают, что взлёт и падение международных валют не всегда можно с точностью спрогнозировать, в том числе на это влияют различные политические кризисы, говорится в статье. Развитие ситуации вокруг Украины сейчас также крайне сложно предсказать на перспектику. «Но один факт остаётся совершенно очевидным: за последние полгода стало ясно, что влияние стран Запада на международное сообщество упало до беспрецедентно низкого уровня», — подчёркивается в статье.

Это отчётливо проявляется не только в отношениях РФ с такими странами, как Индия, Китай или Иран, но также в отношении Африки, которая является бывшей колонией Запада, отмечает Japan Business Press. Большинство африканских государств не только не стали принимать никаких санкций против РФ — но зачастую они фактически даже не соблюдают те ограничения, которые против Москвы ввёл Запад, причём придерживаются такой политики достаточно последовательно.

Африка, население которой, как ожидается, к 2050 году превысит 2,5 миллиардов человек, является чрезвычайно многообещающим и разнопрофильным рынком для Китая и России. И хотя Пекин сейчас лидирует по масштабам общего объёма торговли с Африкой, однако Москва заметно опережает его в том, что касается поставок на африканский континент оружия и продовольствия.

По оценкам аналитиков, чем дольше будет затягиваться украинский кризис, тем сильнее фокус интересов и выгоды для стран Африки способен переместиться с Запада на Россию и Китай. И хотя доллар и евро сейчас обладают монополией в качестве расчётных валют в Африке, поскольку Китай и РФ уже начали создавать свои альтернативные международные расчётные системы, существует определённая вероятность того, что «мировая карта валют» на этом континенте в будущем способна измениться, говорится в статье.

В то же время крайне маловероятно, что гегемония доллара исчезнет в ближайшем будущем, даже если валютные расчёты по всему миру продолжат диверсифицироваться, прогнозирует автор. Но аналитики сходятся во мнении, что мировая финансово-экономическая система в этих условиях «находится на перепутье». Поэтому всем мировым игрокам стоит внимательно отслеживать новые тенденции, если они хотят предугадать, насколько эта система может трансформироваться за последующие десятилетия, заключает Japan Business Press.