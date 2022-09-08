Исследование: пожилые люди могут сохранить здоровье мозга с помощью простых упражнений

Эксперты рассказали, что простые физические упражнения способны улучшить состояние головного мозга и снизить риск развития деменции. Это доказано в результате новой исследовательской работы.

В эксперименте специалистов приняло участие 300 пожилых людей, которые не занимались спортом. Тесты показали, что у многих наблюдаются возрастные изменения памяти из-за умеренных когнитивных нарушений.

Людей разделили на группы, первой из которых необходимо было делать аэробные упражнения, а второй тренировать растяжку и равновесие. Выяснилось, что все управления одинаково положительно повлияли на здоровье и тонус мозга.