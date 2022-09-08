Специалисты определили напиток, способный снизить уровень сахара в крови

Научные сотрудники Университета штата Огайо опубликовали результаты своей исследовательской работы с участием 40 добровольцев в журнале Current Developments in Nutrition. Они доказали, что регулярное употребление зеленого чая полезно для организма человека.

В процессе эксперимента 40 человек на протяжении 28 дней получали конфеты с экстрактом зеленого чая, богатые кахетинами. Эти природные вещества являются отличными противовоспалительными средствами. В сутки, если перевести количество конфет в чай, участники употребляли пять кружек напитка.

За людьми наблюдали в течение всего эксперимента, а затем взяли у них анализы крови. Оказалось, зеленый чай может снизить уровень холестерина и сахара, а также положительно влияет на работу кишечника.