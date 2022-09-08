Эксперты: Цены на отдых в гестхаусах на Мальдивах начинаются от 1,8 тысячи рублей

Эксперты Ассоциации туристических операторов РФ (АТОР) рассказали, во сколько обойдется отдых на Мальдивах. Так, цены за место в гестхаусе могут быть приемлемыми даже для небогатых граждан и начинаются от 1,8 тысячи рублей.

Эксперты Ассоциации туроператоров РФ рассказали, как соотечественники с минимальным бюджетом могут отдохнуть на одном из самых престижных курортов мира. Как оказалось, в отпуск Мальдивы можно слетать, не имея огромных капиталов. Согласно информации на сайте АТОР, в последние годы эти острова уже не ассоциируются только с богачами и безумно дорогими ценами. Теперь роскошный отдых стал менее дорогостоящим и подойдет для людей со средним и даже небольшим достатком. Такого результата удалось достигнуть путем смягчения правил работы туристических агентств. Благодаря таким инновациям, сообщают специалисты АТОР, полноценные объекты туристической отрасли появились не только на необитаемых островах.

Для того, чтобы насладится чистыми водами и песком мальдивских пляжей, не обязательно снимать фешенебельную пятизвездочную гостиницу. Туристам с небольшим капиталом можно снять гестхаус, гостевой дом без обслуживающего персонала и каких-либо категорий оценки. Обычно это частная собственность, которую сдают в аренду живущие неподалеку хозяева. Учитывая это, и стоимость проживания в подобных местах оказывается существенно ниже, чем обычно приходится платить путешественникам за отдых на Мальдивах. Так, стоимость ночи в гостевом доме или гостинице, расположенных на локальных островах, на которых преимущественно живут местные, будет начинаться от 30 долларов. В переводе на рубли это порядка 1,8 тысячи. Номер же в трехзвездочном отеле обойдется вдвое дороже, 3,6 тысячи рублей, но сюда будет включаться и завтрак. За сутки в отеле категории четыре звезды на локальных островках придется заплатить как минимум 85 долларов, то есть 5,1 тысячи рублей.

При этом эксперты АТОР дали полезный совет, как сэкономить даже при таких ценах. Для этого следует забронировать гостиницу или гестхаус заранее, примерно за два или три месяца. Благодаря этому удастся уменьшить стоимость отдыха на экзотических островах на 40 процентов. Еще один вариант сократить расходы на отпуск – это отправиться на Мальдивы в так называемый низкий сезон – с мая по октябрь. В этот период владельцы отелей делают максимальные скидки для отдыхающих, поэтому стоит воспользоваться такой возможностью. В этом случае также стоит воспользоваться возможностью забронировать место в гостинице, а также выбрать систему «полного пансиона», которая даст возможность не тратить средства на отдельное питание в кафе или ресторанах. Стоит учесть, что, согласно отзывам отдыхающих, в гестхаусах есть кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, телевизор, а рядом всегда имеются магазины и рынки.