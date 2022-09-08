Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо
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К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции:
- средства гигиены полости рта;
- парфюмерия;
- пеномоющая продукция;
- декоративная косметика;
- уходовая косметика.
По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте [email protected] (в теме письма указать “Иншарм – конкурсный отбор”).
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