Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции:

средства гигиены полости рта;

парфюмерия;

пеномоющая продукция;

декоративная косметика;

уходовая косметика.

По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте [email protected] (в теме письма указать “Иншарм – конкурсный отбор”).