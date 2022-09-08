 

Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

08.09.2022, 19:10, Разное
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К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции:

  • средства гигиены полости рта;
  • парфюмерия;
  • пеномоющая продукция;
  • декоративная косметика;
  • уходовая косметика.

По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте [email protected] (в теме письма указать “Иншарм – конкурсный отбор”).


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