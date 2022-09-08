Вязаное платье миди, неформальный пуловер и аксессуары: создаем стильный осенний образ за 60 секунд

Открываете шкаф и с ужасом понимаете, что вам нечего надеть? А времени на сборы практически нет? Не беда. При наличии достаточно малого количества базовых вещей вполне можно создать стильный осенний образ буквально за 60 секунд. Возьмите на вооружение следующие идеи.

Вязаное платье

Вязаное или трикотажное платье – это настоящая палочка-выручалочка в вашем гардеробе. Достаточно скомбинировать его с ботильонами, ботинками, лоферами и кроссовками, и у вас сразу получится стильный и элегантный лук.

Длина платья – на ваше усмотрение. На осень оптимальным вариантом является миди. Отдавайте предпочтение изделию лаконичного кроя в минималистичном стиле. Из декора пусть будет красивая фурнитура: например, золотистые пуговицы.

Аксессуары

Образ тотал лук – хороший вариант, когда нужно быстро создать стильный образ. ы можете надеть одежду в одной цветовой гамме (например, брючный или трикотажный костюм), но для того, чтобы образ не выглядел пресно и скучно, добавьте аксессуаров. Хорошая идея – это легкий платок, повязанный вокруг шеи одной петлей, со свисающим уголком. В образе сразу появляется шарм и элегантность, даже несмотря на наличие одежды в спортивном стиле.

Неформальный пуловер

Пуловер – это не та вещь, которая вписывается в образ исключительно в спортивном стиле. В прохладную погоду такой свитерок является незаменимой вещью. Его можно смело сочетать с трикотажными брюками, джинсами. Из обуви подойдут кроссовки, кеды, челси, лоферы, даже армейские ботинки (особенно в сочетании с кожаной курткой наподобие косухи).

Белые брюки и блейзер

Брюки и блейзер – те вещи, которые наверняка найдутся в гардеробе каждой модницы. Преимуществом является то, что они прекрасно сочетаются между собой. Особенно светлые брюки или джинсы с блейзером сдержанного нейтрального оттенка: например, коричневого. Из обуви будут уместны лоферы.

Длинный кардиган

Обязательно набросьте эту вещь в прохладную погоду, чтобы не замерзнуть. Кардиган можно набросить прямо на водолазку или пуловер. Для низа больше подойдут джинсы: можно как широкие, так и скинни.

Джинсы

В повседневный лук гармонично вписываются джинсы. Но если вы хотите сделать образ более формальным, тогда сочетайте их с двубортным блейзером приталенного кроя. Подберите туфли в тон к сумке – и у вас получится весьма стильный образ.

Брюки кюлоты

Эти штаны клеш с завышенной талией (в этом году в моде) отлично сочетаются с любой блузой, рубашкой, водолазкой. Из обуви отдавайте предпочтение чему-то элегантному: например, туфлям на шпильке.