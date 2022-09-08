Почему черные джинсы универсальнее синих и как составлять с ними стильные образы на разные случаи

Джинсы – необходимая вещь в контексте капсульного гардероба. Многие заблуждаются, думая, что универсальный цвет является синим. Да, синий деним – это классика, однако именно с черными джинсами можно составить намного больше элегантных и стильных образов. Черпаем идеи для вдохновения.

Кюлоты с сандалиями

Черные джинсы-кюлоты (которые в этом году в моде) – прекрасный вариант укороченных штанов на осень. Скомбинируйте их с простой рубашкой для получения элегантного и изысканного образа. Если погода позволяет, тогда из обуви надевайте сандалии. Если нет, тогда подойдут закрытые туфли на шпильках или более широких устойчивых каблуках.

Тотал блэк

Как является универсальным для посещения торжественных мероприятий маленькое черное платье, так и для повседневного образа является универсальным тотал блэк. Данный лук хорош тем, что его легко создать: ведь у черного нет разных вариаций оттенков (в отличие от фиолетового, например). Так что смело сочетайте черные джинсы, блейзер или пиджак, ботильоны. А чтобы образ не получился слишком мрачным, разбавьте его яркой цветастой сумкой.

С фланелевой рубашкой

В прохладную погоду теплая фланелевая рубашка может служить в качестве верхней одежды. Ее можно набросить на майку, футболку, блузу. В данном случае уместными будут черные джинсы скинни: в случае если рубашка у вас оверсайз. Если у вас высокий рост, то вместо скинни можете рассмотреть вариант джинсов с клешем от колена.

С белым блейзером

Приверженцам классики наверняка понравится такой комплект, ведь что может быть традиционнее комбинации белого и черного? Такое сочетание совсем не является устаревшим. Особенно если вы правильно подберете одежду, то не будете выглядеть как школьница. Например, можно сочетать белый приталенный блейзер, черные джинсы прямого кроя и белые балетки. Сделать образ менее формальным поможет сумка другого оттенка: например, бежевого.

С футболкой и босоножками

Если вы планируете отправиться на шопинг, тогда смело надевайте джинсы и футболку. Хорошо, если штаны будут с высокой посадкой: тогда вы сможете заправить футболку, и ваши ноги будут казаться длиннее. Чтобы образ получился более элегантным, из обуви отдайте предпочтение туфлям на устойчивом каблуке.

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С рубашкой с клетчатым принтом

Интересный образ получается, если сочетать черные укороченные брюки, лоферы, белую футболку и клетчатую рубашку на пуговицах. Именно рубашка делает образ неформальным, но если ее снять, то получится вполне себе офисный лук.

С курткой с анималистичным принтом

Для создания дерзкого экстравагантного образа скомбинируйте черные джинсы с курткой с анималистичным принтом. Можете выбрать любой рисунок, который вам больше по душе: все равно с темными брюками сочетаются любые расцветки и узоры.

Парижский шик

Белая майка и черные джинсы – банально, не так ли? Но давайте добавим стильный берет, двухцветные балетки и увидим, как образ сразу преобразится. Именно с помощью аксессуаров парижанки и создают изысканные образы из простых вещей.

С пальто

Неважно, какого цвета у вас пальто – в любом случае оно будет гармонировать с черными джинсами. Если штаны укороченные, то в прохладную погоду надевайте челси или ботильоны.