 

Мнение: Военный лайфхак

08.09.2022, 18:45, Разное
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Не особо слежу за военными сводками – понятно, что там с обеих сторон полная лажа, и верить нельзя никому. Кто там чего захватил, кто откуда отступил – с меня хватило дивного деятеля “Юры из Сум” по первым неделям, чтобы раз и навсегда получить прививку от веры всяческим пропагандистам по этой “СВО”.

Всё врут! Балаклея, какое-то “село Тоненькое”, “подступы к Авдеевке” – ничего не знаю, никогда не слышал и знать не хочу. Знаю, для разнообразия, только одно: есть городок Купянск, и вот он – единственное, что знать надо: пока он в руках у ВСР – российским войскам ничего не угрожает, если он перейдет в руки ВСУ – считай кранты.

Очень удобно, я считаю. Одно название – и ты полностью в курсе реального состояния дел.

Источник: Размышления вольного социолога


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