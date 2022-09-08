Мнение: Военный лайфхак

Не особо слежу за военными сводками – понятно, что там с обеих сторон полная лажа, и верить нельзя никому. Кто там чего захватил, кто откуда отступил – с меня хватило дивного деятеля “Юры из Сум” по первым неделям, чтобы раз и навсегда получить прививку от веры всяческим пропагандистам по этой “СВО”.

Всё врут! Балаклея, какое-то “село Тоненькое”, “подступы к Авдеевке” – ничего не знаю, никогда не слышал и знать не хочу. Знаю, для разнообразия, только одно: есть городок Купянск, и вот он – единственное, что знать надо: пока он в руках у ВСР – российским войскам ничего не угрожает, если он перейдет в руки ВСУ – считай кранты.

Очень удобно, я считаю. Одно название – и ты полностью в курсе реального состояния дел.