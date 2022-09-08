Возвращение истукана

Памятник ставят не тому, кто изображен, а тем, кто его возвращает.

Вновь заговорили о возвращении памятника Дзержинскому — того самого, что снесли с Лубянской площади 22 августа 1991 года. Правда, сейчас его решено установить не напротив здания ФСБ, а «всего лишь» напротив стадиона «Динамо». Утверждают, что уже подписан соответствующий указ.

Сейчас Дзержинский по-прежнему в «Музеоне», в парке, куда в свое время свезли со всей Москвы ставшие ненужными (смешными, обидными) памятники — два десятка Лениных, Сталина, Брежнева, деятелей масштаба поменьше. Содержатся они хорошо, и это, я считаю, правильно. Кто хочет возложить цветы — пожалуйста. Остальные могут прийти, чтобы ужаснуться прожитому.

Но — Дзержинский! Какой многострадальный памятник! По всей Москве его таскают, места не найдут…

Памятник первому председателю ВЧК был вычеркнут (казалось) из нашей жизни навсегда — вместе со скульптурными изображениями первого «президента» РСФСР Свердлова, сменившего его Калинина, еще дюжины первостепенных деятелей Октябрьской революции. Ни слова о них с тех пор — как не было. Чего ж о Дзержинском копья ломаются с середины 90-х? Даже пару лет назад референдум запланировали в Москве провести: кого вы, дескать, хотите видеть на Лубянской площади, дорогие жители столицы? Дзержинского или, например, Александра Невского? Кстати, чем Александр Невский был связан с Москвой, кто-нибудь подскажет?

В общем, мысль была ясна и проста: не мытьем, так катаньем протащить Феликса Эдмундовича на прежнее место. Чтобы, так сказать, флаг продемонстрировать, чтобы основоположник органов всегда перед глазами наследников был, чтоб в окно выглянешь — стоит. Хорошо!..

Но с референдумом не получилось. В смысле — никак; ни того, ни другого москвичи не захотели, а все было так подготовлено, референдум на несколько дней растянули, чтоб уж наверняка. И все равно. Пришлось кампанию срочно свернуть:

мол, мнения резко разошлись, а памятники должны не раскалывать общество, а, наоборот, объединять его; неглупая мысль, кстати.

Поэтому референдум и был «прерван» — на самом интересном месте. И никто не возмутился, никто с протестами вроде бы не выступал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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